Broodnodige 'haventoppers' krijgen brooddoos van Havenbedrijf

Naar goede gewoonte bedankt Port of Antwerp-Bruges alle mensen die in de haven werken. “Dankzij de dagelijkse inzet van méér dan 70.000 mensen kan de haven immers op volle toeren blijven draaien – en dat ondanks de moeilijke huidige geopolitieke context”, aldus Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. “Onze haven liet ondanks bijzonder moeilijke uitdagingen een sterk resultaat optekenen in 2022. Dat hebben we te danken aan de enorme weerbaarheid en veerkracht van alle mannen en vrouwen die de economische motor van Vlaanderen draaiende houden. Een waardering van dank voor al deze ‘haventoppers’ is dus meer dan gepast.”