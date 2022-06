Broers riskeren celstraf voor slaan werfleider na discussie: “We hebben hem niet aangeraakt”

Antwerpen REPORTAGE. Deze 42 Oekraïners bouwen hun leven weer op in Antwerpse Kapucijnen­kloos­ter: “Elke dag wordt de kans op terugkeren kleiner”

De oorlog in Oekraïne gaat al drie maanden rustig zijn gang. Net als deze 42 Oekraïense vluchtelingen, die alles achterlieten en terechtkwamen in een... klooster. In het hart van Antwerpen proberen ze hun leven weer op te bouwen. In een gemeenschap met regels, diversiteit en orde: “Ik ben al tien kilo afgevallen van de stress, maar voor de kinderen is het hier een paradijs.”

13:14