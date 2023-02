Broer en zus zijn verkleed als ‘stoere jongen’ en kat

Frituur­baas heropent meteen na aanslag: “Niks met drugsmili­eu te maken”

Onbekenden hebben woensdagnacht een explosief gegooid naar een frituur aan de Kioskplaats in Hoboken. Alles wijst op een nieuwe aanslag in het drugsmilieu. De frituur is opgericht door Maati K., die tot de entourage van de pas gearresteerde drugscrimineel Abdelilah El M. “Black” wordt gerekend. “Maar Maati K. woont al drie jaar in het buitenland, dit heeft niets met drugs te maken”, zegt de huidige uitbater.