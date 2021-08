Broer (1,5) en zus (9) op step sterven bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Antwerpen Nu ook koffiebar en pastares­tau­rant op komst in Antwerp Tower

17 augustus Naast een filiaal van MediaMarkt, een vestiging van de Aziatische streetfoodketen Pitaya en The Hawaiian Poké Bowl krijgen ook de Duitse koffieketen Coffee Fellows en pastabar Tito een plekje in de Antwerp Tower. De foodstreet op het gelijkvloers van de Antwerp Tower moet de ‘place to be’ voor foodies worden. Het is nog even wachten op de exacte openingsdatum. Voorlopig staat de opening van de foodstreet gepland in de herfst.