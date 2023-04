Brein achter Camilles ‘Vuurwerk’ en ‘Dos Cervezas’ komt met oorwurm ‘Alles Moet Kapot’

Column Luc Van der Kelen hoopt op wat meer vriende­lijk­heid bij De Lijn: “Niet met die kinder­fiets op mijn tram”

Reizen met trams en bussen van De Lijn is een avontuur, waarvan men de afloop niet kan voorzien. Je weet wanneer je vertrekt, maar je bent niet zeker dat je ook nog terug kunt. Dat hangt af van welk soort chauffeur dienst heeft. Een die inzit met de reizigers, een die last heeft van overdreven regelneverij. Of misschien was hij gewoon slecht geluimd, omdat het zondag was.