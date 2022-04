Breakdancers Mighty Jimm en Camine uit Antwerpen vertegenwoordigen ons land in New York

ANTWERPENZeg niet langer ‘breakdancer’, zeg ‘breaker’ of ‘b-boy’ en ‘b-girl’. Eind maart verzamelde de top van ons land zich in een uitverkochte La Madeleine in Brussel voor de Red Bull BC One Cypher. De winnaars? B-boy ‘Mighty Jimm’ en b-girl ‘Camine’, allebei uit Antwerpen.

De crème de la crème van de Belgische breaking scene verzamelde voor de Belgische finale van de wereldwijde wedstrijd Red Bull BC One, één van de meest prestigieuze competities ter wereld. De zestien b-boys en vier b-girls legden elkaar één tegen één het vuur aan de schenen met zogenoemde flips, freezes en power moves. Uiteindelijk koos de internationale jury voor b-boy Mighty Jimm en b-girl Camine, allebei uit Antwerpen. Zij vertegenwoordigen later dit jaar België op de wereldfinale in de geboorteplaats van de hiphop: New York.

“Het voelt echt geweldig om Belgisch kampioen te zijn”, zegt Mighty Jimm. “Dit is een competitie die al lang op mijn bucketlist staat. Ik heb wekenlang intensief getraind en daarna specifiek toegewerkt naar de sets die ik tijdens de battles zou gebruiken. Op naar New York nu, waar onze scene begonnen is.”

Bummer

“Het is de tweede keer dat ik hier als winnaar uitkom", neemt Camine over. “De laatste keer is intussen wel al drie jaar geleden. Vorig jaar heb ik op de dag van het event, voor de ingang, positief getest op corona. Een gigantische bummer, zeker omdat ik heel hard getraind had tijdens de lockdowns, ik was er volledig klaar voor.

“Ondanks ik het even moeilijk had, vond ik mijn energie terug om dit jaar wraak te nemen en te laten zien dat corona me niet klein heeft gekregen. Het voelt des te beter om nu te winnen dus. De finale in New York, dat is te zot. Ik ben heel erg trots België daar te kunnen vertegenwoordigen.”