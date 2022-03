Brasschaats modelabel toont warm hart voor Oekraïne en Antwerpse daklozen

Het hart van jonge mama Ellen Kegels breekt wanneer ze het leed ziet dat de oorlog met zich meebrengt. “Al hebben niet enkel Oekraïense vluchtelingen onze hulp nodig. Ook in ons land zijn er alsmaar meer mensen die het moeilijk hebben”, vertelt ze. “Afgelopen winter openden we een pop-up op de IJzerenwaag in Antwerpen, achter de hoek van het Kamiano-restaurant. We zagen hoeveel mensen in de rij stonden aan te schuiven voor een warme maaltijd. Daarom besloten we een deel van de opbrengst te doneren aan de organisatie. Daarbovenop schenken we onze stock aan sjaals en mutsen van vorige collecties aan de daklozen. Het is misschien maar een klein gebaar, maar vele kleintjes maken een grote.”