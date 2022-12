Brandweernetwerk in Antwerpen en Waasland bundelt krachten met grote industriebedrijven: “Niets dan voordelen bij zware incidenten”

Het pilootproject werd maandag voorgesteld in het Havenhuis. Port of Antwerp-Bruges is dan ook een van de drie publieke partners, naast de brandweer Zone Antwerpen en de Hulpverleningszone Waasland. Vijf industriële spelers kwamen mee aan boord, mét steun van sectorfederatie Essenscia: BASF, Evonik, Covestro, TotalEnergies en de kerncentrale van Doel (Engie).

De haven van Antwerpen – in april gefuseerd met Zeebrugge – overspant twee grote brandweerzones. Als economische motor van het land vind je er de grootste concentratie van Sevesobedrijven.

Wederzijdse bijstand

In 2018 nam Port of Antwerp al het initiatief voor het veiligheidsgebied Zeehaven en Schelde. Dat bleek dan weer een opstap naar het ambitieuze Brandweernetwerk, mét deelname van de privésector. Johan Spruytte, safety manager bij chemiebedrijf Evonik, beklemtoonde maandag de vele voordelen van een grootschalige samenwerking. Zo verbindt het Brandweernetwerk Zeehaven en Schelde de partners op het vlak van kennisuitwisseling, opleidingen of trainingen én projecten. “Daardoor wordt wederzijdse bijstand mogelijk bij zeer specifieke, grootschalige of langdurige incidenten.”

Oefentunnel

Tijdens een panelgesprek, gemodereerd door presentatrice Bieke Ilegems, gingen ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), zijn ambtsgenoot uit Beveren Marc Van de Vijver (CD&V) en Rob Smeets (operationeel directeur Port of Antwerp-Bruges) dieper in op de kansen die het Brandweernetwerk Zeehaven en Schelde biedt. “Zo werkt het Antwerpse korps samen met de hulpverleningszone Waasland om tunnelongevallen te bestrijden. In Beveren is er zelfs een oefentunnel gebouwd”, zo zeggen De Wever en Van de Vijver. De Antwerpse burgemeester wees tevens op het belang van drones. “Bij de rampzalige brand op de universiteitscampus afgelopen zomer zorgde een drone van Port of Antwerp-Bruges ervoor dat we de situatie beter konden inschatten.”

Het Brandweetnetwerk Zeehaven en Schelde wil in 2023 verder groeien. “Er lopen gesprekken met nog andere grote bedrijven om toe te treden. Daarbij zitten onder meer Ineos, Indaver, Lanxess, Umicore en 3M.

LEES OOK:

Volledig scherm Het Brandweernetwerk Zeehaven en Schelde verenigt Port of Antwerp-Bruges, de brandweer Zone Antwerpen en de hulpverleningszone Waasland, en vijf grote bedrijven. © Tessa Kraan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.