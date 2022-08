Brandweer roept op om voorlopig niet meer te barbecueën: “Door de droogte is het risico op brand gewoon te groot”

ANTWERP PRIDE Organisa­tor Bart Abeel blikt vooruit op wat de meest imposante Pride óóit moet worden: “Heel de stad is Pride, niet Gay Pride, maar Antwerp Pride”

‘Utopia’ wordt in Antwerpen voor één week omgedoopt tot ‘Queertopia’. Of hoe de wereld er in de toekomst idealiter moet uitzien volgens de vele diverse gezichten achter Antwerp Pride. Organisator Bart Abeel blikt vooruit op wat nú al een historische editie is. “We verwachten niet dat iedereen langs de zijlijn komt applaudisseren, maar het is aan ons om iedereen te overtuigen dat we de samenleving rijker en liefdevoller willen maken.”

6 augustus