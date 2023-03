Brandweer redt gewonde man uit toren kathedraal

“We werden opgeroepen om 18.30 uur,” vertelt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “Het lijkt erop dat de man op de derde verdieping van de toren een breuk of verzwikking had opgelopen, waardoor hij niet meer mobiel was. Uiteindelijk hebben onze ploegen hem moeten helpen, aangezien de smalle trap van de kathedraaltoren te gevaarlijk en lastig was om zelfstandig af te kunnen dalen.”