Brandstofprijzen stijgen voor vierde keer op maand tijd: dit zijn de goedkoopste tankstations per gemeente in de regio Antwerpen

Verdachte man van vliegtuig gehaald en bestuur­lijk aangehou­den op Antwerp Airport

Een verdacht persoon is vrijdagmiddag gearresteerd op de Antwerpse Luchthaven in Deurne. Dat wordt door de luchthaven zelf bevestigd. De man liep schijnbaar verward naar het uiteinde van het toestel, maar herinnerde zich toen plots dat hij een afspraak had en niet meer mee wilde. Hij werd een uurtje lang bestuurlijk aangehouden door zijn vreemde gedrag.