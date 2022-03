Brandstofprijzen gaan door het dak: dit zijn de goedkoopste tankstations per gemeente in de regio Antwerpen

Antwerpen Razendsnel­le liften, buizen tot 142 meter onder de grond en 200.000 patiënten per jaar: gloednieuw ZNA Cadix wordt grootste en modernste ziekenhuis van stad

Het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix aan Park Spoor Noord ontvangt pas in maart 2023 zijn eerste patiënten. Maar omdat de Antwerpse ziekenhuisgroep officieel de sleutels overhandigd heeft gekregen, werd er woensdag al feestgevierd in het gloednieuwe complex. ZNA Cadix, dat jaarlijks zowat 200.000 patiënten hoopt te ontvangen, vervangt ZNA Stuivenberg in Antwerpen-Noord, waar binnenkort een groene woonwijk verschijnt. Ook enkele diensten van ZNA Erasmus in Borgerhout verhuizen naar de site van Cadix.

9 maart