Brandstichter in Hoboken slaat nog maar eens toe: opnieuw vijf wagens beschadigd

De brandweer kreeg omstreeks 3.30 uur een melding van een autobrand in de Maurits Sabbelaan, op de hoek met de Alfons De Kockstraat. Een geparkeerde wagen werd vermoedelijk in brand gestoken. De vlammen sloegen over op de auto’s ernaast. Een Porsche Cayenne, een BMW en een bestelwagen brandden volledig uit. Door de warmte geraakten ook twee andere voertuigen licht beschadigd.