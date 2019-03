Brand veroorzaakt veel schade in sterrenrestaurant The Jane, zaak mogelijk maand gesloten

Iets na 13 uur is brand ontstaan in de keuken van The Jane, het tweesterrenrestaurant van Nick Bril en Sergio Herman op het Paradeplein in Antwerpen. Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de dampkap terechtkwam. Ongeveer 100 gasten werden geëvacueerd. Volgens het personeel is er veel schade in de keuken. Mogelijk blijft de zaak een maand gesloten.

De brandweer rukte vanmiddag uit voor een brand aan het dak van de keuken, bevestigt de Antwerpse politie. Het vuur was snel onder controle en een uitbreiding naar de rest van het restaurant kon vermeden worden, maar er was wel een hevige rookontwikkeling in de wijk, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

De ongeveer honderd klanten en vijftig medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

Rookschade

Isabelle Paesbrugghe is persoonlijk assistent van chefkok Nick Bril. “We zijn op dit moment (rond 16 uur) de keuken nog niet in gemogen, maar het is duidelijk dat de schade meer dan aanzienlijk is. Over twee weken zouden we normaal in vakantie gaan voor twee weken. Mogelijk gaat die nu al in, maar dan onder spijtig vervroegde omstandigheden. Dat is nog even afwachten.”

Volgens Paesbrugghe waren de vlammen in de keuken redelijk intens, en dus zal de schade daar allicht groot zijn. “Ook de rest van het restaurant heeft serieuze rookschade opgelopen. Maar een pluim voor het personeel en de aanwezige klanten. Zij hebben heel alert en rustig gereageerd. Geen evidentie omdat het pand zich toch snel vulde met rook.”

Het restaurant zal nu voor onbepaalde tijd gesloten zijn. “De komende uren en dagen zullen we moeten uitdokteren wat de mogelijkheden zijn. De kans is groot dat een heropening pas over een maand zal gebeuren, gezien onze twee weken vakantie, maar dat is allemaal nog onduidelijk. We zijn volop bezig met onze gasten voor de komende dagen en weken op de hoogte te brengen.”

Vandaag worden nog zo veel mogelijk meubels en andere stukken uit het restaurant gehaald, om de impact van rookschade te beperken.

Vlammen tot aan het plafond”

Noraly Faucher was speciaal vanuit de Verenigde Staten naar Antwerpen afgereisd om bij The Jane te lunchen, samen met haar Nederlandse vrienden Len Vervuurt en Imro Dawson. Ze hadden nog negen gangen te gaan toen ze problemen opmerkten in de keuken.

“Toen de automatische deur van de keuken openging, zagen we veel rook die de zaal binnenkwam”, vertelt Noraly. “We lachten er eens om, tot we vlammen zagen die tot aan het plafond reikten. Het personeel probeerde met brandblussers het vuur te bestrijden, maar zonder succes. Even later hoorden we de brandweer arriveren.”

Alle gasten werden rustig naar buiten begeleid en kregen nog een glas champagne van de zaak aangeboden.

Volledig scherm Len Vervuurt, Imro Dawson en Noraly Faucher zaten te lunchen toen het vuur uitbrak. © David Acke

Volledig scherm Brandweerlui aan het werk op het dak van The Jane. © Marc De Roeck

Volledig scherm Klanten en personeel wachten buiten. © David Acke

Volledig scherm De geëvacueerde gasten kregen een glas champagne van de zaak aangeboden. © David Acke