Brand veroorzaakt veel schade in sterrenrestaurant The Jane, klanten geëvacueerd

Terug naar de ‘zotte’ jaren ‘80: Retrodag serveert ook aerobics

13:23 Zotte kleuren, opzwepende muziek en flashy gym-outfits: even leek de tijd van aerobics-koningin Jane Fonda terug in de kringwinkel van de Kroonstraat in Borgerhout. Ter gelegenheid van de jaarlijkse Retrodag – in liefst acht kringwinkels in en rond de stad Antwerpen – brachten Hanne, Saartje en Petra van ‘Eighties Aerobics’ een gesmaakte initiatie.