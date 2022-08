Brand in Boerentoren geblust: “Kans is klein dat er asbest vrijkwam”

AntwerpenIn de Antwerpse binnenstad is vanavond brand uitgebroken in de Boerentoren, ook bekend als KBC-toren. Dat bevestigt de Brandweer Zone Antwerpen. Iets na 20 uur meldde de brandweer dat de brand geblust werd. De oorzaak ervan is nog onbekend. Eigenaar Fernand Huts reageert vanuit het buitenland: “Ik hoop dat de schade zal meevallen. Maar ik ben geen deskundige.”

Het vuur woedde in de onderste verdiepingen van de Boerentoren. Het ging om een uitslaande brand en buiten was een grote rookpluim te zien, tot ver in de omgeving. De brandweer vroeg omwonenden en passanten om weg te blijven uit de rook, maar de horecazaken aan de achterkant van de Boerentoren op de Groenplaats bleven gewoon open en bereikbaar. De bluswerken verliepen vlot en iets na 20 uur kreeg de brandweer de vlammen onder controle. Het brandweerkorps bleef wel nog ter plaatse om na te blussen en alles opnieuw veilig te verklaren.

Het gebouw dat jarenlang de hoofdzetel was van KBC is sinds twee jaar eigendom van haventycoon Fernand Huts. Hij laat het gebouw volledig renoveren. Het is tijdens die renovatiewerken dat de brand is uitgebroken.

Volledig scherm Fernand Huts © Photo News

Huts vertoeft momenteel in het buitenland. “Een aantal mensen hebben me beelden gestuurd”, vertelt hij. “Ik zou niet weten wat er vuur heeft gevat, want de toren is volledig leeg. Alle meubilair, chauffage-elementen, leidingen, airco,... dat is allemaal al weg. Het is de Monumentengroep die bezig is met de toren te strippen. Hoever ze daarmee gevorderd zijn, kan ik van hieruit niet zeggen. Wat de brand betreft: volgens de eerste berichten zou het niet al te erg zijn. Ik hoop dus dat de schade zal meevallen. Maar ik ben geen deskundige.”

Volledig scherm De bluswerken aan de Boerentoren. © Tessa Kraan

Oorzaak onbekend

De hulpdiensten onderzoeken of er bij de brand asbest vrij is gekomen. In de toren zit immers heel wat asbest, dat was ook de reden waarom KBC de toren verkocht heeft. “Voorlopig lijkt de kans op vrijgekomen asbest echter klein”, aldus Kristof Geens van de brandweer. “De vlammen bleven beperkt tot één verdieping. En daar waren de asbestwerken al voorbij. De oorzaak is voorlopig nog onbekend. Slachtoffers zijn er, tot zover wij weten, niet.”

Herlees hieronder de liveblog:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het vuur woedt in de onderste verdiepingen van de Boerentoren. © Jasper Van der Schoot

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.