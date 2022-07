Brand door koffiezetapparaat in restaurantkeuken

Antwerpen Antwerp Boat Tours bundelt drie Antwerpse stadshaven­rond­vaar­ten

In Antwerpen werken drie rondvaartboten in de stadshaven op het Eilandje voortaan samen om vlotter hun doelpubliek te bereiken. Via een nieuwe centrale website kunnen de drie boten, elk met een passagierscapaciteit van 12 mensen, apart of samen worden geboekt, met schipper en catering.

