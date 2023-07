Nieuwe koffiebar Qawha geopend in Berchem: “Waar intellectuelen en artiesten samenkomen voor inspiratie en uitwisseling”

‘Feesten in Stadspark’ pakt uit met headliner Buscemi

Buscemi’s drukke zomerplanning start dit weekend in het Stadspark in Antwerpen. Op zaterdag 8 en zondag 9 juli viert district Antwerpen namelijk de Vlaamse Feestdag in het groene hart van de stad. Iedereen is welkom op dit gratis openluchtfestival met ook andere Discobaar A Moeder, Yevgueni, Pauline, Wim Soutaer, veel randanimatie en foodtrucks.