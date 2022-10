Keerlus Eksterlaar voorgoed buiten gebruik vanaf 7 november: “Even met ogen knipperen en je bent halve tramlijn kwijt”

Antwerpen “Levens van de nabestaan­den zijn totaal verwoest”: TotalEner­gies en onderaanne­min­gen na negen jaar voor de rechter voor explosie die repara­teurs het leven kostte

Negen jaar heeft het geduurd, maar vrijdag was het zover. Het proces tegen TotalEnergies en vier onderaannemingen is van start gegaan. Ze staan terecht voor de dood van William (29) en German (30), de twee reparateurs die in 2013 omkwamen bij een enorme explosie op de site van Total in de Antwerpse haven. Het proces is opgesplitst in twee zittingsdagen. Vrijdag kwamen de nabestaanden aan de beurt om hun verhaal te doen.

9 oktober