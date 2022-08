Drie bestuurders zonder rijbewijs verliezen auto

ANTWERPEN Oranje, elektri­sche deelfiet­sen van Donkey Republic veroveren Europa en dus ook de Koekenstad

Het Deense deelfietsensysteem Donkey Republic is heel Europa aan het veroveren en wordt nu ook uitgerold in Antwerpen. Vanaf augustus zie je de oranje, elektrische ‘ezels’ opduiken in de binnenstad, in september in de districten, in oktober in de randgemeenten en tegen november zou je naar Sint-Niklaas en terug moeten kunnen bollen met Donkey Republic.

10 augustus