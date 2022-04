Dame (91) in levensgevaar nadat ze brand probeert te blussen

In een pand aan de Lambermontplaats is om 7.40 uur brand ontstaan. De hoogbejaarde dame die er woont, probeerde het vuur zelf te blussen maar liep daarbij ernstige verwondingen op. Ze ademde ook veel rook in. “De vrouw is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is in de keuken ontstaan. Wellicht ging het om een accidentele brand en vatte een kookpot vuur. Er is brandschade in de keuken, maar de woning blijft bewoonbaar”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.