Bouwproject KdG op Meir uit het slop: werken nieuwe campus (mét winkels) starten dit najaar

Leerlingen modeoplei­ding avAnt tonen creaties tijdens modeshow

Op donderdagavond 1 juni en vrijdagavond 2 juni organiseert avAnt Provinciaal Onderwijs een modeshow in zaal De Volkslust in Merksem. De show is een jaarlijkse traditie van de school waarop de leerlingen van de modeopleidingen hun collecties laten zien. Dit jaar is het thema ‘Ode aan de Mode’.