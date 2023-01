Bouw&reno sluit af met 13% meer bezoekers dan vorig jaar

AntwerpenDe 20e editie van Bouw&reno, de (ver)bouwbeurs van Antwerpen, sloot afgelopen weekend af met 13% meer bezoekers dan vorige corona-editie in 2022. Daarmee zit het aantal bezoekers nog niet op hetzelfde niveau als voor corona, maar de organisatie blikt tevreden terug. Opvallend verschil tegenover 2022 was de grote vraag naar informatie over de nieuwe wetgeving rond energetisch verbouwen en bouwen.

Van 14 tot en met 22 januari was Antwerp Expo met Bouw&reno dé plek voor iedereen met bouw- of verbouwplannen. Een 150-tal exposanten stelden er hun diensten voor. Na de beurs kan de organisatie tevreden terugblikken, want na een corona-editie van 2022 - die vooral gekenmerkt werd door tal van veiligheidsverplichtingen -, was deze editie weer eentje als vanouds met 13% meer bezoekers dan vorig jaar.

Isolatiemateriaal

“Waar er vorige editie vooral vraag was naar warmtepompen en zonnepanelen, verschoof die vraag dit jaar naar isolerende materialen”, aldus Farida Martens, organisator Bouw&reno. “Heel wat bezoekers vroegen naar informatie over premies en subsidies om te weten te komen wat de veranderingen zijn tegenover vorig jaar. Bouwunie was hier aanwezig om al die mensen wegwijs te maken tijdens verschillende infomomenten.”

Ook de nieuwe verplichting om woningen met een EPC-label E of F bij aankoop te renoveren naar een beter energielabel, hield heel wat mensen bezig. Op Bouw&reno kregen bezoekers niet alleen informatie over die nieuwe regelgeving, ze konden ook meteen te rade bij tal van exposanten. “Op die manier benadrukken we nog meer dat Bouw&reno een one-stop-shop is voor iedereen die wil bouwen of verbouwen. Je vindt hier naast alle theoretische informatie rond wetgevingen ook de praktische omkadering van professionele aannemers”, aldus Farida Martens.

Volledig scherm De beurs Bouw&reno in Antwerpen. © Bouw&reno

