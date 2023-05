Bouwbeurs BOUW WOW moet interesse aanwakkeren voor job bij De Grote Verbinding

“16 dagen cel per vernielde boom”: man krijgt 80 dagen gevangenis­straf voor het omtrekken van vijf boompjes in Knokke

80 dagen gevangenisstraf met uitstel. Dat is de straf die een 19-jarige Antwerpenaar heeft gekregen voor het vernielen van vijf boompjes in Knokke-Heist. “16 dagen cel per boom”, stelde de rechter in haar vonnis.