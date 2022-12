Bouw INEOS-kraker in Antwerpse haven officieel gestart: 2.000 kilometer aan leidingen en 128 voetbalvelden groot

AntwerpenIn de Antwerpse haven is de eerste steen - nu ja, eigenlijk: damwand - gelegd voor Project One, de ethaankraker van chemiereus INEOS. Het gaat om een investering van vier miljard euro, die 450 directe jobs moet opleveren. De opstart van de omstreden fabriek is gepland voor 2026.

Langs de Scheldelaan in Lillo ging donderdagvoormiddag de eerste damwand van Project One - in totaal is vier kilometer wand voorzien - de grond in, bij wijze van symbolische eerstesteenlegging. Dat gebeurde in aanwezigheid van tal van prominenten. Onder meer burgemeester Bart de Wever (N-VA), Vlaams minister-president Jan Jambon en John McNally, de CEO van Project One, tekenden present.

“In Europa woeden momenteel felle discussies over een nieuw industriebeleid”, speechte John McNally. “INEOS geeft het goede voorbeeld door ongeveer vier miljard euro te investeren in het hart van de Europese economie. Wij nemen vandaag de handschoen op om de toekomst van de Europese basisindustrie te verzekeren door te vernieuwen en de leidende positie van de Antwerpse chemiecluster niet weg te geven aan andere regio’s.”

Ook burgemeester De Wever - altijd al een hevige voorstander van het miljardenproject - toonde zich bijzonder fier. “Dit project toont dat economische groei kan samengaan met efficiëntiewinsten op vlak van milieu en energie. Die versterken onze Europese industrie en houden ze concurrentieel. Onze stad, Vlaanderen en Europa zullen dan ook de vruchten plukken van deze investering. Ze maakt onze haven weerbaarder en duurzamer. Antwerpen heeft het grootste maritiem-industrieel complex ter wereld.”

128 voetbalvelden

De realisatie van Project One, waar ethaan zal worden omgezet in ethyleen (een van de basisgrondstoffen voor de plasticproductie, red.), is huzarenstuk. De site evenaart qua grootte 128 voetbalvelden. Bij de bouw zullen vier Eiffeltorens aan staal nodig zijn, 2.000 km leidingen en ongeveer acht miljoen werkuren. Behalve de eigenlijke ethaankraker - een installatie die een oppervlakte van 75.000 m² beslaat - komt er ook een administratieve campus met kantoren, bedrijfsrestaurant en -fitnessruimte, fietsenstalling… Daarnaast ook: de centrale controlekamer, werkplaatsen, magazijnen, opslagtanks en nutsvoorzieningen.

De voorbereidende werken voor de bouw gingen deze zomer al van start. De volgende fase gaat begin volgend jaar in. Dan worden er bouwputten gegraven, waarna de funderingspalen voor de kraker kunnen worden ingebracht.

Grootste investering in de Europese chemie

Met vier miljard euro is Project One de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar. De kraker - volgens INEOS de meest duurzame in z’n soort - wordt in gebruik genomen in 2026. De komende jaren zal de bouw van de installatie werk verschaffen aan honderden mensen, op de piek zelfs tot meer dan 3.000 mensen tegelijk.

Maar de komst van Project One is omstreden. Het project stuit jaren op protest van milieu­organisaties, waardoor verschillende keren nieuwe vergunningen moesten worden goedgekeurd. Volgens de actievoerders is een fabriek op fossiele brandstoffen niet meer van deze tijd en zijn de negatieve effecten op mens en natuur gigantisch. INEOS is het oneens en belooft binnen tien jaar na de opstart van de installatie klimaatneutraal te produceren. De waterstof die tijdens het kraakproces vrijkomt, wordt volgens INEOS hergebruikt als energiebron.

