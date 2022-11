Botsing tussen bromfiets en auto bij Havenhuis

Antwerpen Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Oost: rechterrij­strook versperd

Op de Antwerpse Ring is een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. De rechterrijstrook richting Nederland is daar versperd. Het is aanschuiven vanaf Kruibeke. Ook op de omliggende snelwegen is het filerijden: je schuift aan op de A12 en E19 vanaf Wilrijk.

17 november