Botanic Sanctuary organiseert gemaskerd bal

Hoboken Beelden tonen explosie bij aanslag in Hoboken: onbekenden beschieten woning van havenbewa­kings­agent en laten duidelijke boodschap achter

Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag gepleegd op een pand naast het BPost-kantoor aan de Kioskplaats in Hoboken. De daders schoten op het pand en hebben ook iets brandbaars naar de voordeur geworpen. De speurders konden vier kogelgaten terugvinden in het gebouw. Ze brachten ook een spandoek aan met de tekst ‘Ali hoerenkind dede’. Dat verwijst naar één van de bewoners van het pand, Ali U. (33), een bewakingsagent in de haven die al eerder betrokken raakte in drugsdossiers.

13 januari