Borgerhoutse handelaars zeggen plastic zakjes vaarwel tijdens Mei Plasticvrij

Restaurant van ‘Mr. Paki’ uitgebrand in Wilrijk, wellicht door aanslag uit drugsmili­eu

Vanmorgen rond 4 uur is brand uitgebroken in een restaurant op de hoek van de Pieter Van Passenstraat, de Valaardreef en het Kolonel Slaterplein in Wilrijk. De pokébowlzaak Madagascar Bowl brandde volledig uit. Vermoedelijk gaat het om een aanslag in het drugsmilieu, want op de ramen werd graffiti gespoten: “Stap 1". De eigenaar is een veroordeelde drugscrimineel.