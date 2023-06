Borgerhout herbekijkt als enige district haar begroting voor zomerstop: “Zou volgens de stad ‘technisch te moeilijk’ zijn dit jaar”

Turkse politie pakt rechter­hand van drugsbaas ‘Bolle Jos’ (29) op

Isaac B. (29), die de rechterhand zou zijn van drugsbaas ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, is gearresteerd in Turkije. Dat meldt de Nederlandse krant Het Parool. B. wordt al een tijdje gezocht door zowel de Nederlandse als Belgische autoriteiten. In Antwerpen werd B. namelijk veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een aanslag in Deurne.