Borealis richt task force op na ‘moderne slavernij’ op eigen werf: “Wij zijn diep geschokt en eisen volledige transparantie”

Antwerpen Bart De Wever over mensenhan­del op werf Borealis: “Alle mogelijke maatrege­len bekijken tegen schrijnen­de toestanden”

De ontdekking van 55 slachtoffers van mensenhandel op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in Kallo (Beveren) zindert ook na op het Antwerps stadhuis. “We gaan nu bekijken welke bestuurlijke maatregelen we nog kunnen nemen in verband met de huisvesting van die mensen”, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Oppositiepartij PVDA spreekt over het ‘zoveelste geval in een lange rij sociale schandalen’ in Antwerpen.

13:46