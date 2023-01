Bommelding in Groenendaalcollege Merksem: politie bevestigt concrete dreiging

Hoboken Politie houdt zoekactie naar inbrekers in Hoboken

In de omgeving van de Karel Meyvisstraat in Hoboken heeft de Antwerpse politie gisteren een kortschalige klopjacht gehouden op een aantal inbrekers. Getuigen hadden gemeld de verdachte individuen gezien te hebben op daken en tuinen in de buurt.

15 januari