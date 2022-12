Bogdan Vanden Berghe nieuwe voorzitter van Groen Antwerpen

AntwerpenBogdan Vanden Berghe is dinsdagavond verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Antwerpse afdeling van Groen. De nationaal politiek directeur van Groen moet zijn partij in Antwerpen klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Vanden Berghe, vooral bekend als voormalig directeur van 11.11.11, hoort al enkele jaren tot de partijtop van Groen en onderhandelde als politiek directeur ook mee het regeerakkoord van de regering-De Croo. “Hij is gepokt en gemazeld in het middenveld en heeft goeie politieke contacten over de partijgrenzen heen”, stelt Groen Antwerpen.

Minder bekend is dat Vanden Berghe al sinds zijn 18de in Antwerpen woont. Op zijn 51ste treedt hij nu voor het eerst in de schijnwerpers op het lokale niveau. Als voorzitter van Groen Antwerpen volgt hij Giuliana Chirinos op, die ondervoorzitter wordt.

“Leidersrol opnemen”

Vanden Berghe wil “een leidersrol opnemen”, maar of dat betekent of hij ook lijsttrekker wordt in 2024 is nog niet duidelijk. Groen zegt met de aanstelling van Vanden Berghe alvast wel “alles op alles te willen zetten om in te grijpen in het beleid in de grootste stad van Vlaanderen”.

“We zien op dit moment de as N-VA-Vooruit aan het werk, en de progressieve stem weegt gewoon niet genoeg”, zegt Vanden Berghe. “De zelfverklaarde ‘Grote Verbinding’ is niet meer dan de scheiding van tafel en bed. Met een sterker progressief blok zou dat niet waar zijn. Het is tijd voor verandering.”

