Bodemstalen in buurt goudraffinaderij alarmeren niet enkel Groen, maar ook Leuvense prof: “Ik vrees dat we voor lood met dezelfde problemen zitten als destijds met Umicore”

Drugsbaas ‘Black’ riskeert 14 jaar celstraf voor invoer van ruim zeven ton cocaïne

Dertien beklaagden staan in Antwerpen terecht voor twaalf uithalingen van partijen cocaïne. Negen daarvan waren gelukt, de drie andere werden in beslag genomen, goed voor vier ton in totaal. Hoofdbeklaagde is Abdelilah E.M., alias ‘Black’. Het openbaar ministerie vorderde tegen hem veertien jaar cel en 400.000 euro boete.