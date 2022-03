BMW vat vuur op A12 in Aartselaar

Antwerpen Antwerps Zorgbe­drijf ontslaat medewerker na “zeer onaanvaard­baar gedrag” ten aanzien van rusthuisbe­wo­ner

Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft donderdag met onmiddellijke ingang een werknemer ontslagen. De persoon in kwestie gedroeg zich op “zeer onaanvaardbare wijze” ten aanzien van een bewoner. Het gaat om iemand die actief was in een of meerdere woonzorgcentra.

24 maart