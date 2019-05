Bloedsporen op aangetroffen kledingstukken vermiste Julie Van Espen (23), politie zoekt maandag verder

De zoekactie in de omgeving van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem (Antwerpen) naar sporen van de verdwenen studente Julie Van Espen (23) is iets na 22.00 uur zondagavond afgebroken. De politie zoekt morgen verder. De politie kamde deze avond nog een bouwwerf uit met de hulp van de civiele bescherming. De perimeter is voorlopig vrijgegeven. De zoekactie op het Albertkanaal werd al eerder afgesloten. Gevreesd wordt dat de jonge vrouw uit Schilde die met de fiets op weg was, op een gewelddadige manier om het leven is gekomen.

Op kledingstukken die eerder zondag werden aangetroffen in de Carettestraat (Merksem) nabij het Albertkanaal zijn bloedsporen aangetroffen, zo is bevestigd aan onze redactie. Ook het rieten mandje dat op haar fiets stond, werd gevonden. De politie stelde vervolgens een ruime veiligheidszone in. Binnen die veiligheidszone werd een zoekactie opgestart door de Cel Vermiste Personen. In de loop van zondagnamiddag werd naar sporen gezocht door de politie, met een speurhond en met een helikopter. Op het water van het Albertkanaal werd met sonarboten en duikers gezocht.

Bouwwerf

Zondagavond zochten agenten verder op een bouwwerf aan de Theunisbrug. Voor technische ondersteuning werd daarbij de civiele bescherming ingeschakeld.

De studente vertrok zaterdag rond 18.30 uur met haar fiets vanuit haar huis in De Nachtegaal in Schilde naar het centrum van Antwerpen, maar kwam niet aan op een afspraak met vriendinnen. Politie en parket spraken meteen van een verontrustende verdwijning. Een opsporingsbericht werd verspreid. Een oproep op sociale media door familie en vrienden is al meer dan 170.000 keer gedeeld.

Het parket wou over de gevonden spullen alleen kwijt dat er verder onderzoek naar wordt verricht. “Hopelijk geven zij meer duidelijkheid over de verdwijning”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Omdat er aanwijzigingen zijn dat het gaat om een gewelddadige verdwijning, is er ook een onderzoeksrechter gevorderd die een moordonderzoek zal starten.” De speurders focusten op Merksem nadat signalen van Julies smartphone voor het laatst werden opgepikt bij een zendmast nabij het Sportpaleis. Het toestel zou rond 23.30 uur zaterdagavond zijn uitgeschakeld.

Volledig scherm De politie speurt met een sonarboot op het Albertkanaal. De zoekacties op het Albertkanaal zijn afgesloten. © De Roeck

Volledig scherm Ook duikers van de brandweer verleenden assistentie, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat er zich iets in het water zou bevinden. © De Roeck

Fiets

Het vermoedelijke fietstraject van Julie ging wellicht via het Albertkanaal en de fietsbrug. Julie is slank gebouwd, 1,64 meter groot en heeft lange blonde haren. Ze is het laatst gezien met een groene-kaki winterjas en donkergrijze sportschoenen van het merk Adidas. Ze reed op een donkerkleurige damesfiets van het merk Peugeot, met een rieten mandje op het stuur.

Volledig scherm Vrienden van Julie hangen posters op. © De Roeck

Volledig scherm Ook een speurhond wordt ingezet in de zoektocht naar Julie Van Espen. © Marc De Roeck

Ook de Universiteit Antwerpen, waar Julie Van Espen de master internationale betrekkingen en diplomatie volgt, deelde de Facebook-oproep van de familie. “Onze studenten leven duidelijk erg mee”, reageert woordvoerder Peter De Meyer. “Zondagochtend vroeg kwam uit diverse hoeken de vraag of we de oproep van de familie mee wilden delen. Dat hebben we natuurlijk meteen gedaan via de Facebookpagina van de universiteit. Studenten die naar aanleiding van de verdwijning nood hebben aan een gesprek, kunnen terecht bij de studentenbegeleiders van de universiteit.”

Eric en Kaat, de ouders van de vermiste Julie, worden thuis begeleid door mensen van slachtofferhulp. Zij worden op de hoogte gehouden van de vorderingen in het onderzoek.

Wie meer info heeft over Julie of weet waar ze zich bevindt, kan contact opnemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

