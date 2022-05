Blijdschap om grotere speeltuin in Kielpark, maar ook stevige kritiek op “gebrek aan ambitie” in Antwerps districtscollege

AntwerpenDe Antwerpse districtsraad verliep maandag vrij geanimeerd. Op de oppositiebanken klonk naast kritiek ook tevredenheid. Volgens de socialistische fractie ontplooit het college geen nieuwe initiatieven meer. PVDA is opgetogen over de uitbreiding van de speeltuin in het Kielpark.

Sascha Luyckx, fractieleider van Vooruit, ziet de investeringen in jeugdbevoegdheden dalen. Hij vroeg op de raad naar alternatieven voor werkingen die de afgelopen jaren zijn stopgezet. Ook de Oekraïense kwestie kwam bij hem aan bod. “De stad vangt tot nu toe zo’n 5.000 vluchtelingen op. In de begroting van het district is daar niet veel van te merken. Het district kan nochtans een grote rol spelen in de gastvrije opvang van de nieuwkomers, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen.”

“Budget jeugd gestegen”

Bevoegd schepen Tom Van den Borne (Groen) ziet dat anders. “Het totaal aantal projecten voor de jeugd en convenanten met organisaties is toegenomen. Het budget voor convenanthouders is sinds 2019 met 62 procent gestegen, tot 162.700 euro. Daarnaast gaan we de werkingssubsidies na meer dan 10 jaar indexeren. Voor Oekraïense vluchtelingen bekijken we met Oost-Europese organisaties hoe we een reeks animatoren kunnen opleiden. Bedoeling is om op maat van de kinderen een aanbod uit te werken, bij het nooddorp en ook elders.”

PVDA’ers Nadine Peeters en Sah Gulhan vinden het geweldig dat de speeltuin van het Kielpark verdubbeld is en er ook zitbanken gaan bijkomen. “Het bewijst dat actievoeren (de partij hield recent een bevraging bij de Kielenaren om te peilen naar wat zij nodig vinden, red.) en je stem laten horen ook werkt. Maar nu moet een ambitieus plan worden uitgewerkt met de buurt, voor banken, toegankelijke toiletten en plekken om te sporten.”

Een grondige vernieuwing van de speeltuin is sowieso gepland in de volgende legislatuur, na 2024. Van den Borne: “We hebben wel al een aantal speeltuigen gerecupereerd die op de Zuiderdokken stonden. Die staan nu in het Kielpark.”

“Tandje bijsteken”

Sascha Luyckx is bezorgd over de heraanleg van de Lange Beeldekensstraat. “Het districtsbestuur heeft de buurt, die 500 bezwaarschriften indiende, koudweg buitenspel gezet met een nieuwe bouwaanvraag. Ook het aantal fietsstallingen in het district hinkt achterop. Het bestuur moet een tandje bijsteken”, besluit hij.

