BINNENKIJKEN. Gloednieuw vijfsterrenhotel Sapphire House van Marriott opent vandaag: “Geen enkele kamer is dezelfde”

Sapphire House Antwerp, het langverwachte - en eerste - Marriotthotel in Antwerpen, opent vandaag de deuren. Het hotel telt 139 kamers (van 200 tot 1.000 euro), een cocktailbar, een gym, een wellness en een gastronomisch restaurant. Het vijfsterrenhotel is het eerste hotel ter wereld dat volledig plant-based is, en waar tweesterrenchef Bart De Pooter - bekend van zijn restaurant Pastorale in Reet - achter de kookpotten staat in twee restaurants waar je uitsluitend veganistische gerechten verorbert.