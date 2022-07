BINNENKIJKEN. De Shabab Oman II, het drukbezochtste schip van de Tall Ships Races waar oliesjeiks en topdiplomaten kind aan huis zijn

Zaterdag 23 juli is het omstreeks 10 uur al zo’n twintig minuten aanschuiven om de Shabab Oman II te betreden. Amateurfotografen, opgewonden kinderen en bezoekers van ver buiten Antwerpen wachten geduldig af om aan boord te gaan van dé eyecatcher aan de Scheldekaaien: “Dit schip is dan ook een van de niet-Europese schepen van de Tall Ships Races-deelnemers”, glimlacht luitenant Salim Rustum (29). De look van de Omani is net zoals de andere tachtigtal vaste bemanningsleden en trainees - waarvan 12 vrouwen - tot in de puntjes verzorgd. Strak in pak, perfect geschoren, een glimlach wanneer mag, een serieuze blik wanneer moet.