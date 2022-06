BINNENKIJKEN. De Botanic Health Spa, waar geneeskunde, verzorging en sport de limieten van luxe overstijgen: “Je stapt hier gegarandeerd beter buiten dan toen je binnen kwam”

Antwerpen Olielek bij TotalEner­gies in Antwerpen gestopt, situatie op Schelde ‘onder controle’

Volgens TotalEnergies is het olielek dat zondag was ontstaan bij zijn olieraffinaderij in het Antwerpse havengebied gestopt en is de vervuiling op de Schelde ‘onder controle’. “Er worden nog testen uitgevoerd voor we de productie-eenheid in kwestie opnieuw opstarten”, zegt woordvoerster Ann Veraverbeke.

16:01