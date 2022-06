BINNENKIJKEN. De Botanic Health Spa, een waar ‘verwenparadijs’ in de stad (maar wel voor wie het kan betalen): “Je stapt hier gegarandeerd beter buiten dan toen je binnen kwam”

ANTWERPEN Toneelhuis Antwerpen gered, theaterwer­king krijgt alsnóg subsidies van Vlaanderen na negatief advies: “We kunnen onze werking garanderen maar zullen plannen grondig moeten herzien”

De werking Toneelhuis achter de befaamde Bourlaschouwburg in Antwerpen is dan toch gered. De theaterwerking kreeg een negatief advies en dreigde geen Vlaamse subsidies meer te krijgen tot minstens 2027. Vandaag werd in Brussel beslist dat Toneelhuis alsnóg subsidies krijgt tot dan. Wel gaat het ‘maar’ om 2,6 miljoen euro per jaar, in plaats van de gevraagde 3,5 miljoen. “Daarmee kunnen we onze werking verzekeren maar we zullen onze plannen en budget wel grondig moeten herzien.”

24 juni