BIJZONDERE BEROEPEN. Sinan (44) is ervaren visfileerder: “Mijn eerste job in België en 25 jaar later doe ik het nog even graag”

Antwerpen Lift van Antwerps apparte­ments­ge­bouw La Pépinière krijgt 100ste Vlaams erfgoedat­test

In La Pépinière, het beschermde appartementsgebouw in beaux-artsstijl uit 1930 aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen, heeft Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) het honderdste attest voor een lift met historische waarde uitgereikt. Het verkrijgen van het attest is een belangrijke stap in het proces om een oude lift aan de moderne veiligheidsvereisten te laten voldoen, zónder de erfgoedwaarde verloren te laten gaan.

3 november