BIJZONDERE BEROEPEN. Gevangeniskok Rik werkt al 25 jaar met gedetineerden: “Het liefst kook ik met langgestraften, zoals moordenaars. Dan kan ik hen echt iets bijbrengen”

Antwerpen Jambon wil bekijken of er toekomst is voor Jazz Middelheim

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil samen met de stad Antwerpen bekijken of er nog een toekomst is voor het festival Jazz Middelheim. Dat zei hij donderdag in het Vlaams Parlement na vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang), Katia Segers (Vooruit) en Meyrem Almaci (Groen).

22 december