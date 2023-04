Bijna veertig jaar nadat Amerikaanse Maura (21) verongelukte op E19, maakt broer John nu haar reis af: “Na lange zoektocht eindelijk plek waar zusje stierf gevonden”

Dreigende kaalslag verhit de gemoederen in iconische Ter Rivieren­laan: “Niemand begrijpt die plannen”

Waar bomen sneuvelen, laaien emoties op. De plannen voor een grondige heraanleg van de Ter Rivierenlaan in Deurne vangen heel wat tegenwind. Buurtcomité ‘Allez Allée’ belooft juridisch tot het uiterste te zullen gaan om zowat 120 bomen te redden. Een petitie werd al bijna 2.000 keer ondertekend. We gingen vrijdag ons oor te luisteren leggen, bij bewoners en het districtscollege. “Dit is een karaktermoord.”