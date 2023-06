Bijna drie kwartier vertraging na ongeval op Ring richting Nederland in Berchem

Verkeersinfo Antwerpse Ring richting Gent vrijge­maakt na ongeval in Borgerhout

Op de Antwerpse Ring is dinsdagavond een ongeval gebeurd ter hoogte van Borgerhout. Richting Gent was de rechterrijstrook daar een tijdlang versperd. Intussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en loopt het verkeer weer vlot.