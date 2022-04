Bijna 90 procent heeft plaats in voorkeurschool bij Antwerps aanmeldsysteem voor secundair

Het Antwerpse aanmeldsysteem breidde dit jaar opnieuw uit en omvat nu alle secundaire scholen in Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Mortsel en Wijnegem én een aantal individuele scholen in Kalmthout, Kapellen, Lier en Stabroek. Dat biedt volgens het overlegplatform dat het aanmelden organiseert meer duidelijkheid voor ouders en minder dubbele aanmeldingen en inschrijvingen.

In totaal werden ditmaal 8.493 kinderen aangemeld. 89 procent kreeg een plaats toegewezen, 11 procent, oftewel 924 kinderen, nog niet. Het LOP stelt dat er nog verschuivingen kunnen zijn, aangezien voor zowat 600 kinderen een dubbele aanmelding gebeurde omdat het nog niet duidelijk is of ze dit schooljaar al dan niet een getuigschrift basisonderwijs zullen behalen.