Bijna 10 procent van gecontroleerde bestuurders blaast positief tijdens verkeerscontrole

Antwerpen Filerijden op E313 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost

Op de E313 is een verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen waren drie rijstroken daar een tijdlang versperd. Ondertussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een file. Het is aanschuiven op de E313 vanaf Ranst en de E34 vanaf Oelegem. Van Hasselt naar Gent rijd je best om via Brussel (E314+E40).

14 oktober