Bijna 1 op 10 Antwerpse tram- en busritten in juli niet gereden: “Dramatischer dan Game of Thrones”

Antwerpen“Wanneer loodsen we het Antwerpse openbaar vervoer de 21ste eeuw in?” Dat vraagt Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen) zich luidop af nadat hij op het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) cijfers opvroeg over het aantal afgeschafte tram- en busritten in Antwerpen. In juli 2022 is bijna 1 op de 10 van de voorziene ritten niet gereden, zo blijkt.

Uit de cijfers, die Annouri opvroeg, blijkt dat in juli 2022 in Antwerpen 7 procent van de voorziene ritten door De Lijn niet gereden (dat is 4,8 keer meer dan in juli 2021), voornamelijk omwille van personeelsredenen. “Dat is bijna 1 op 10, gigantisch veel”, zucht Annouri.

Ook over de staat van de roltrappen en liften in de Antwerpse premetrostations vroeg het parlementslid gegevens op. In de drukste stations zoals Groenplaats, Diamant en Meir, zo blijkt uit de cijfers, stonden er het afgelopen jaar tussen de 40 en de 55 roltrappen meer dan één dag stil wegens defect.

Recordhouder

Metrostation Schijnpoort is recordhouder: een roltrap die al sinds begin dit jaar buiten dienst is, zal hopelijk tegen eind december hersteld geraken. Het nieuwe Opera-station kende ook al 29 stilstaande roltrappen langer dan één dag. Wat de liften betreft, spannen stations Astrid en Zegel de kroon met 12 en 10 stilstanden langer dan één dag.

“Het is dramatischer dan het laatste seizoen van Game of Thrones”, reageert Annouri, die pleit voor een inhaaloperatie op het vlak van onderhoud en exploitatie. “De Vlaamse regering en de stad Antwerpen hebben hun mond van de modal shift maar de broodnodige investeringen in onderhoud en exploitatie blijven uit. De pendelaar in Antwerpen is het slachtoffer van de jarenlange besparings- en verrottingsstrategie door de Vlaamse regering.”

“Ongeziene bedragen”

“We hebben nooit ontkend dat we een historische onderhoudsachterstand hebben geërfd", verdedigt minister Lydia Peeters (Open Vld) zich in een reactie. “Vandaar ook onze keuze om ongeziene bedragen uit te trekken om die achterstand recht te trekken. Helaas gebeurt dat niet van vandaag op morgen. Wat het personeelstekort betreft, is De Lijn volop aan het aanwerven. Een tekort aan chauffeurs is trouwens geen probleem die enkel De Lijn raakt maar een breder maatschappelijk probleem.”