Bijna 1.000 man brengt laatste groet aan Seppe Kopecky in San Marco Village

Kinderen nemen voortaan gratis deel aan Kids Mile van Antwerpse Ten Miles via school

De Baloise Antwerp 10 Miles is niet alleen de mythische run van 16,09 km door de Kennedy- en Waaslandtunnel. Op zondag 23 april vinden in het kader van de 37ste editie van het grootste loopevenement van Vlaanderen ook de Baloise Antwerp Short Run en de Kids Mile plaats. Nieuw dit jaar is dat alle lagereschoolkinderen in Vlaanderen voortaan gratis kunnen deelnemen aan de Kids Mile via school.