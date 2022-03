Bijgebouw brandt volledig uit in Zoersel

Antwerpen/Stabroek ASSISEN. “Ik word bedreigd en voor mijn eigen moeder ben ik dood en begraven”: Voormalige vriendin Jurgen Bakelants geeft opvallende getuigenis

“Dit weekend zijn er mensen aan mijn deur geweest om mij te vertellen dat ik niets mocht zeggen op het proces.” De verklaring die Cynthia D. dinsdagmiddag in het assisenhof gaf, was op zijn zachtst gezegd spraakmakend. Volgens haar wordt ze al geruime tijd bedreigd om vooral niet te veel informatie te geven over wat er die februariavond in 2018 is gebeurd. Hoeveel er van haar verhaal klopt? Dat is nog niet duidelijk. “Mijn kinderen moeten naar de psycholoog.”

22 maart