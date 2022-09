Bezorgcentrum Amazon opent de deuren op Blue Gate

Webwinkel Amazon opent voor het eerst een eigen bezorgcentrum voor pakjes in België. Het gebied was ooit een sterk vervuilde petroleumsite, maar werd de voorbije jaren gesaneerd en omgevormd tot een innovatief bedrijventerrein. In het nieuwe bezorgcentrum van Amazon zullen pakjes vanuit de sorteercentra van Amazon in onder meer Frankrijk en Duitsland aankomen, vervolgens geordend worden per adres en nadien geleverd worden in het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen. De eigenlijke levering zal Amazon niet op zich nemen. Daarvoor blijft het concern samenwerken met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners, zoals bpost en een aantal nieuwe bedrijven.